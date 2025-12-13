Emilia pone en alerta a las Islas Canarias por lluvias intensas, vientos de más de 140 kilómetros por hora y olas de hasta siete metros

¿Qué está pasando? El paso de la borrasca dejará precipitaciones fuertes y persistentes sobre todo en el norte de Tenerife y de Gran Canaria. Con el paso de las horas se espera que la inestabilidad tienda a remitir.

Emilia impactará en España durante el fin de semana, según la AEMET, con un aviso especial por la borrasca que afectará principalmente a las Islas Canarias y al suroeste de la Península. Se prevén fuertes vientos, oleaje y lluvias intensas en el archipiélago, con rachas que podrían superar los 140 km/h y olas de hasta siete metros. En la Península, las precipitaciones serán intensas en el área del Estrecho y podrían reactivarse al final del día. La inestabilidad se desplazará hacia el sureste peninsular. Tras el fin de semana, se esperan nuevas perturbaciones con lluvias en la Península y Baleares.

Emilia va a estar más que presente en España durante todo el fin de semana. Durante unos días en los que la AEMET ha lanzado un aviso especial a causa de una borrasca que va a dejarse notar sobre todo en las Islas Canarias y en el suroeste de la Península. La agencia meteorológica ha alertado de un "temporal de viento, oleaje y lluvias intensas" en el archipiélago, así como de "fuertes y persistentes precipitaciones" en varias zonas de Andalucía y en el Estrecho.

Y es que tras un día en el que en Canarias ya han notado el paso de Emilia, con un viento fuerte de componente norte que arreció en el archipiélago y que dejó rachas fuertes en las islas de mayor relieve, llega el día álgido de la borrasca. Llega el día de mayor intensidad en las islas con rachas de viento muy fuertes que podrán superar los 140 kilómetros por hora.

En cuanto a las lluvias, se espera que sean fuertes y persistentes, pudiendo incluso ir acompañadas de tormenta y de granizo. Los mayores acumulados se van a dar en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría incluso haber olas de hasta siete metros de altura. El aviso por fenómenos costeros, activado.

En la Península, las precipitaciones seguirán siendo fuertes y persistentes en el área del Estrecho, con tendencia a remitir a lo largo de la mañana pero pudiendo activarse de nuevo al final del día.

Con el paso de las horas y la llegada del domingo se espera que la inestabilidad en Canarias tienda a remitir de este a oeste, donde podría llover con menor intensidad y el episodio borrascoso se daría por terminado en el archipiélago.

Sin embargo, esta inestabilidad se desplazará hacia el sureste peninsular con lluvias que podrían ser fuertes o muy fuertes en puntos del extremo oriental de Andalucía, el sureste de Castilla-La Mancha, Murcia y la provincia de Valencia.

La AEMET, en ese sentido, ha precisado: "Debido a la incertidumbre asociada a este tipo de situación, pequeños cambios en la posición de la baja altura y/o de la configuración del viento de niveles bajos pueden ocasionar variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones".

Pasado el fin de semana, la agencia indica que el escenario más probable es que las precipitaciones se extiendan al resto del área mediterránea pero que irán perdiendo intensidad de manera progresiva.

Se pondría fin así al episodio de la borrasca Emilia, pero a partir del martes está prevista la llegada de nuevas perturbaciones atlánticas que darían lugar a más lluvias generalizadas en la Península y en Baleares.

