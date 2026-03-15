Verstappen estalla contra el nuevo reglamento: "¡Esta Fórmula 1 es una broma!"

El piloto neerlandés de Red Bull se ha vuelto a mostrar enormemente crítico con el nuevo reglamento y el funcionamiento de las baterías en Fórmula 1.

No ha sido el mejor inicio para Red Bull. Al igual que la era del efecto suelo estuvo dominada por ellos en gran medida, esta nueva etapa de las baterías no está siendo su punto fuerte. Lo cierto es que, aunque parece que su motor sí está a la altura, su chais y aerodinámica parecen fallar.

En Australia, Max Verstappen estuvo cerca de los McLaren en ritmo de carrera. Sin embargo, en China han estado bastante lejos. Ya en clasificación les costó entrar en Q3, quedando por detrás de Gasly en parrilla. En carrera, el neerlandés no era ni siquiera el mejor del resto.

Después de que la carrera se estabilizara, el piloto de Red Bull corría en los mismos tiempos del Haas de Bearman o el Alpine de Gasly. Rodando en la 6ª plaza, detrás del de Haas, su monoplaza dijo basta. Se quedó sin potencia y tuvo que abandonar sin sumar puntos.

Lo cierto es que el tetracampeón del mundo se ha mostrado en bastantes ocasiones en contra de esta nueva F1. En China, tras su retirada, no ha sido menos: "Esta Fórmula 1 es una broma. Diría lo mismo si ganara. Si a alguien le gusta esto, entonces no sabe de qué se trata realmente la competición".

Max Verstappen no está contento con las nuevas reglas. El neerlandés no tiene pelos en la lengua y ahora mismo es el reflejo en la pista de gran parte de los aficionados a la Fórmula 1. Veremos si la categoría le hace un mínimo de caso o si hacen oídos sordos.