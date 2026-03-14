La desesperación de Verstappen tras la clasificación del GP de China: "Esto es sobrevivir..."

El neerlandés sigue desencantado con la nueva normativa y con el rendimiento del Red Bull. Tras una 'qualy' muy discreta en la que ha sido octavo, Max ha estallado.

Max Verstappen está siendo una de las caras más amargas en este comienzo de temporada en la Fórmula 1. El tetracampeón del mundo ya ha avisado de que no le parece para nada divertida la nueva manera de pilotar. Por si fuera poco, el Red Bull tampoco parece estar dando señas de poder pelear por el Mundial.

Mercedes está en otra galaxia y Ferrari también va varios pasos por delante de la escudería de Milton Keynes. Max ha dejado claro en estas últimas temporadas que si hay algo que no soporta es no poder lucha por la victoria.

El neerlandés ha sido uno de los más críticos con la llegada del nuevo reglamento y la nueva gestión de energía del coche. En el Gran Premio de China, Verstappen ha estallado contra el Red Bull después de solo haber podido firmar el octavo mejor tiempo en la clasificación.

"Todo el fin de semana hemos estado fuera de ritmo, el coche es completamente inconducible. Ni siquiera puedo tener una referencia mínima. Cada vuelta es como sobrevivir. El balance está completamente desconectado", señala Max en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El tetracampeón del mundo también ha aprovechado para volver a incidir en lo poco que disfruta de pilotar con el nuevo reglamento: "Ahora mismo perdemos muchísimo con el coche en este circuito. Además, tampoco puedo empujar en absoluto porque el coche no me lo permite".

"Por eso no siento que tenga el control del coche. Simplemente no es como debería ser. Desde la primera vuelta con esta nueva reglamentación no he disfrutado este coche, seguro", concluye Max.