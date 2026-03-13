Checo Pérez se acuerda de Red Bull y les deja un 'recado': "Cadillac valora más mi feedback"

"No entiendo nada": la contundente respuesta de Checo Pérez sobre la nueva Fórmula 1

El piloto mexicano ha resaltado el apoyo que siente en su nueva etapa con los estadounidenses pese al mal comienzo. El CEO de Cadillac, Dan Towriss, ha confesado qué le hizo apostar por él.

El hecho de que Sergio 'Checo' Pérez mantenga una pésima relación con Red Bull no es una sorpresa para nadie. El piloto mexicano siempre que puede suelta alguna pulla sobre su paso por la escudería austriaca, sobre todo ahora que ha vuelto a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac.

El inicio de 2026 junto a los estadounidenses no está siendo fácil. Sin embargo, Checo se siente más respaldado y escuchado a la hora de comentar aspectos sobre el monoplaza, algo que no sentía con los de Milton Keynes.

"Definitivamente, los últimos seis meses de mi etapa en Red Bull fueron duros en todos los aspectos. Realmente sentía que necesitaba un descanso", comentó hace unos meses el piloto mexicano antes de anunciar su regreso al 'Grand Prix'.

En respuesta a si ahora se siente más respaldado en comparación con Red Bull, Pérez no lo duda. "Puedo ver la manera en que se está desarrollando el coche y cómo estamos empujando todos en la misma dirección, lo cual obviamente ayuda. Y siento que, claramente, mi feedback es mucho más apreciado", asegura Checo ante los micrófonos de 'Motorsport'.

Sobre cómo se gestó su llegada a Cadillac ha hablado recientemente el CEO de la escudería, Dan Towriss. "Escucharlo hablar de algunas de las cosas que creía que viviría como parte del equipo, haciendo esto por primera vez, qué esperaba, qué haría y cómo manejaría ciertas situaciones… realmente lo hizo tangible", resalta Towriss en el podcast 'Beyond The Grid'.