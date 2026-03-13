El lamento de Max Verstappen con el Red Bull: "Un desastre"

El neerlandés solo pudo ser octavo en la clasificación al sprint. Red Bull está muy lejos de los coches más rápidos.

Red Bull no está en la pelea. Ni cerca. Mercedes sigue arrasando, por detrás tiene a McLaren y a Ferrari. Pero lejos asoma el equipo de Max Verstappen. Ante los medios, justo después de la clasificación de la carrera al sprint, al neerlandés se le vio muy enfadado.

Calificó la jornada de "desastre" y señaló la gran desventaja que tiene su coche: "El día ha sido un desastre en cuanto a ritmo. Creo que el mayor problema es que no había agarre ni equilibrio y se perdía mucho tiempo en las curvas".

"La consecuencia de eso es que salen otros pequeños problemas. Lo principal es que en las curvas no vamos bien", explica el cuatro veces campeón del mundo.

Su jefe, Laurent Mekies, ha reconocido que han encontrado muchos problemas en el coche: "Ha sido muy difícil aquí desde las primeras vueltas de hoy. No pudimos hacer que el coche funcionara en su rango óptimo y, además, nos hemos visto ralentizados por bastantes problemas, pequeños problemas, que en conjunto nos han alejado de las ventajas que esperábamos obtener".

"El fin de semana aún es largo, pero hay mucho trabajo por hacer...", cierra el director del equipo Red Bull.

Hay tres equipos en cabeza y después está Red Bull. Lo tendrá muy difícil Max Verstappen para hacer magia en este mundial de 2026.