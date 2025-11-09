Todo o nada: La estrategia a la desesperada de Max Verstappen para ganar en Brasil

El piloto neerlandés de Red Bull y tetracampeón del mundo saldrá desde la calle de boxes en este Gran Premio de Brasil tras cambiar varios componentes.

No le queda otra opción al neerlandés. Tras la mayúscula decepción durante la sesión de clasificación en Interlagos, al piloto de Red Bull no le queda más remedio que apostar todas sus balas a un único tiro.

Está claro que algo ha vuelto a cambiar en la Fórmula 1. Desde México, parece que los de Milton Keynes han perdido todo su ritmo y que McLaren, en especial Norris, ha vuelto a resurgir. En Brasil, Verstappen no ha tenido el ritmo en ningún momento para competir por los primeros puestos.

Pero ya no es solo eso. Por primera vez desde Rusia 2021 Max Verstappen ha vuelto a caer en 1a Q1, aunque aquella vez fue por sanciones acumuladas por cambios de motor. En esta ocasión, ha sido por puro ritmo.

Ante esta desesperada situación, a Red Bull no le ha quedado otra que decidir penalizar y cambiar motor y configuración para tener alguna oportunidad en lugar de salir desde el 16º puesto con las mismas especificaciones.

Es una sabia decisión sabiendo que el piloto con el que cuentan es Max Verstappen, quien ya ganó en este mismo trazado en 2024 saliendo desde el 17º lugar, aunque en aquella ocasión, la lluvia jugó un papel muy importante. Veremos ahora de qué es capaz para mantenerse vivo en el Mundial.