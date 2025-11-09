Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid

El contexto La Conserjería de Sanidad madrileña ha reconocido que tiene identificados a 571 pacientes que recibieron cartas incorrectas sobre los resultados de los cribados de cáncer de colon.

La Comunidad de Madrid admitió que en febrero 571 madrileños recibieron cartas incorrectas sobre los resultados de cribados de cáncer de colon, debido a un error informático. Inma Moreno, afectada por este fallo, recibió primero un resultado positivo y luego una carta oficial informando que era negativo. Su doctora insistió en continuar con las pruebas. Almudena Quintana, directora general asistencial, explicó que el error se corrigió en menos de una semana mediante un SMS, aunque Inma no lo recibió. Más Madrid ha denunciado la situación, exigiendo más información a la Comunidad sobre los cribados de cáncer.

La Comunidad de Madrid ha reconocido que, este febrero, 571 madrileños recibieron cartas incorrectas sobre los resultados de los cribados de cáncer de colon en una información destapada por La Roca

El programa ha hablado con Inma Moreno, paciente del programa de prevención de cáncer de colon de Madrid y una de las afectadas por este error. En enero, supo que el resultado de una prueba que se sometió era positivo. Por ello, su doctora la llamó para comunicárselo y seguir haciéndose más pruebas.

Sin embargo, a los pocos días, recibió una carta oficial de la Comunidad donde le informaron que el resultado estaba dentro de la normalidad y que, por tanto, era negativo: "Mi doctora de atención primaria al ver que era positivo y yo en la carta tenía que era negativo dijo 'No, no, perdona, vamos a seguir adelante y te vas a hacer más pruebas para no dejarlo así'".

Desde la Comunidad de Madrid han explicado que la notificación errónea les llegó a los pacientes debido a una incidencia informática. "Hubo un error en la actualización que provocó la transformación de los archivos en notificaciones negativas, reconoce Almudena Quintana, directora general asistencial de la Comunidad de Madrid.

Además, ha asegurado que el error se había solucionado en menos de una semana enviando un SMS: "Los que ya tenían la colonoscopia pedida, lo que hicimos fue mandar un SMS recordando la cita y diciendo que era importante que se la volviera a hacer. Y quien tenía la colonoscopia hecha, tenía que ir a un especialista hospitalario o al médico de atención primaria a pedir el resultado".

No obstante, Inma afirma que ese mensaje a ella no le ha llegado: "Yo no he recibido absolutamente nada. Ni una carta certificada, ni un SMS, ni una llamada de teléfono después de la carta del 4 de febrero diciendo que todo estaba dentro de la normalidad".

Más Madrid ha denunciado la situación y ha enviado a la Comunidad hasta nueve solicitudes exigiendo más información. "Instamos a la Comunidad de Madrid a cumplir con sus obligaciones y a facilitar los datos referidos a los cribados de cáncer que le está requiriendo el Ministerio", comenta Eduardo Rubiño, portavoz Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.