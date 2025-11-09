La caída libre de Hamilton se acentúa en Brasil: "Es culpa mía, pero..."

El piloto británico de Ferrari ha vuelto a caer en Q2 mientras que su compañero de equipo se colaba en el Top 3 en el GP de Brasil.

Está claro que no está siendo el mejor año de Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo está viviendo una de las temporadas más complicadas de su carrera, justo en su primer año con Ferrari.

Este 2025 está siendo muy difícil para Hamilton, quien, acostumbrado a los podios y victorias, este año no ha podido catar ni un solo podio a falta de solo 4 carreras para el final.

Y lo cierto es que, aunque Ferrari no está ni mucho menos para tirar cohetes, Hamilton tampoco ha sido capaz de adaptarse por completo al monoplaza rojo. Prueba de ello ha sido lo sucedido en Brasil durante la clasificación.

Lewis Hamilton solo pudo ser 13º, cayendo en Q2, mientras que su compañero de equipo logró el 3º puesto en la qualy. El británico no es capaz de explicárselo y se ha mostrado hundido ante los medios: "Las temperaturas de los neumáticos son el problema. Es culpa mía, pero es normal".

Veremos si es capaz de revertir esta situación, ya no solo para este año, sino para 2026, año en el que Ferrari espera regresar a lo más alto una vez más. No puede volver a fallar Hamilton si los italianos son capaces de competir por el Mundial con el cambio de reglamento.