Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena en Madrid por una "leve indisposición"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena.

¿Qué ha pasado? Sobre las 11.15 horas la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mareado y su equipo ha tenido que sostenerla. Fuentes de su equipo aseguran que se ha elegido el traslado urgente por ser el medio "más rápido y seguro".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo que salir en ambulancia de la misa por la Virgen de la Almudena debido a una "leve indisposición". Fuentes de su equipo confirmaron a Europa Press que se eligió la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro". Esta indisposición también le impidió asistir al Congreso del PP andaluz, donde había confirmado su presencia y donde Juanma Moreno fue reelegido como presidente del partido en la comunidad. Ayuso llegó a la catedral e hizo declaraciones a la prensa antes de abandonar la misa.

Al parecer, sobre las 11.15 horas la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mareado y su equipo ha tenido que sostenerla. Después, ha acudido por su propio pie a la ambulancia con la que ha sido trasladado a un hospital.

Esa "leve indisposición" es la misma que le impidió participar este sábado en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes y donde Juanma Moreno fue reelegido presidente del partido en la comunidad.

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

