En el acto por la patrona

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena en Madrid por una "leve indisposición"

¿Qué ha pasado? Sobre las 11.15 horas la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mareado y su equipo ha tenido que sostenerla. Fuentes de su equipo aseguran que se ha elegido el traslado urgente por ser el medio "más rápido y seguro".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena.Europa Press
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición", han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro".

Al parecer, sobre las 11.15 horas la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mareado y su equipo ha tenido que sostenerla. Después, ha acudido por su propio pie a la ambulancia con la que ha sido trasladado a un hospital.

Esa "leve indisposición" es la misma que le impidió participar este sábado en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes y donde Juanma Moreno fue reelegido presidente del partido en la comunidad.

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

