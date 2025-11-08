Ni Fernando Alonso se lo cree: "Si me dicen que iba a estar delante de Hamilton y Verstappen..."

El piloto asturiano de Aston Martin ha logrado clasificar por delante de dos gallos durante la qualy del Gran Premio de Brasil en Interlagos.

Clasificación muy extraña en Brasil. Difícil explicar las múltiples sorpresas que hemos visto en el circuito de Interlagos durante la clasificación del Gran Premio de Brasil. Sin embargo, a pesar de las rarezas, parece que en Aston Martin siguen más o menos igual.

Tras unas sesiones al sprint enormemente positivas por parte de los de Silverstone, en esta ocasión no han brillado tanto. Fernando Alonso solo ha podido ser 11º, rozando la zona de puntos, pero lejos del 5º puesto obtenido ayer.

Es algo habitual en los fin de semana al sprint. A Aston Martin se le acaba haciendo bola el Gran Premio, pero son de los primeros en alcanzar su máximo nivel: "Satisfecho, sabíamos que iba a ser más difícil hoy, los fin de semana al sprint aprovechamos, sumamos tres puntos, pero todavía nos falta".

"Con los blandos no nos sentimos bien, a ver si mañana los podemos evitar y ser mas competitivos. Hemos tenido un poco de todo, no sé qué podemos esperar. Muy buenas sensaciones con los amarillos, pero muy mal con los rojos", señaló Alonso ante los medios.

"Si me dicen ayer que hubiese clasificado delante de Hamilton y Verstappen, habría pensado que es una buena qualy. Es una carrera en la que suelen pasar cosas, no hay que perder la esperanza y si no estamos en los puntos es que no lo merecíamos", concluyó.