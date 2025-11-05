El fiscal Stampa ratifica que Leire Díez se presentó como "emisaria" del PSOE y buscaba "favores judiciales"

Los detalles El fiscal Ignacio Stampa ha señalado que la exmilitante le comentó que el encuentro no era para un libro, sino para hablar de supuestas irregularidades de jueces y fiscales que les investigan.

El fiscal Ignacio Stampa ha ratificado ante el juez que Leire Díez, exmilitante socialista, se presentó como "emisaria" del PSOE buscando favores judiciales, en lo que describió como "una operación del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial". Stampa aseguró que Díez mencionó al presidente Pedro Sánchez en múltiples ocasiones durante una reunión con el empresario Javier Pérez Dolset, también imputado, y afirmó que Sánchez estaba preocupado y quería "limpiar sin límites". El juez Arturo Zamarriego investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho tras audios que vinculan a Díez con ofertas de favores a cambio de información comprometedora. El fiscal José Grinda también ha confirmado la denuncia, subrayando que denuncia hechos, no personas.

El fiscal Ignacio Stampa ha ratificado que Leire Díez se presentó como "emisaria" del PSOE y que buscaba favores judiciales. Una ratificación a la que se ha unido la de José Grinda. Ambos ficales denunciaron un presunto intento de soborno de la exmililitante socialista, y ahora han ratificado dicha denuncia ante el juez del caso.

Según han desvelado fuentes jurídicas a laSexta, el fiscal Ignacio Stampa ha dicho que Leire Díez participó en "una operación del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial". Un momento que ha aprovechado para reiterar que se presentó como emisaria del PSOE y "persona de confianza" de Santos Cerdán, exsecretario de Organización que se encuentra en la cárcel por el 'caso Koldo'.

Al parecer, según ha detallado, en la conversación, ella y el empresario Javier Pérez Dolset, también imputado, citaron a Pedro Sánchez hasta en 12 ocasiones, entre otras cosas por el negocio de saunas de su suegro.

Además, Ignacio Stampa ha señalado que le mencionó que el presidente del Gobierno estaba preocupado y que quería "limpiar sin límites".

El fiscal, que ha aportado una grabación de ese encuentro, ha confirmado que el exdirigente socialista Santos Cerdán no apareció en la reunión pese a que le comunicaron que iba a acudir, agregando que Díez le dijo que le informaría del encuentro.

Un momento que ha aprovechado para asegurar que la exmilitante le comentó que el encuentro no era para un libro, sino para hablar de supuestas irregularidades de jueces y fiscales que les investigan.

El juez Arturo Zamarriego abrió esta causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho después de que se dieran a conocer audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

Grinda ha querido dejar claro que lo que denuncia son hechos, no personas, y que no conoce a Díez ni tiene enemistad hacia el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado, asegurando que está acostumbrado como fiscal a que presenten denuncias contra él e, incluso, a que le intenten matar, ha remachado.

