Feijóo saca toda su artillería contra Sánchez y afirma que el listón ético del PSOE "está en el subsuelo": "Han perdido todo límite"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha expresado que los socialistas "son capaces de todo cuando están hundidos" y apunta a María Jesús Montero: "Le pasaron por delante los ERE y los Ábalos y no vio nada".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha concluido el congreso del partido en Andalucía criticando duramente al Gobierno. Acusó al PSOE de "perder todo límite", afirmando que su ética está "en el subsuelo". Feijóo centró sus críticas en Pedro Sánchez, cuestionando su conocimiento sobre asuntos familiares y su gestión en Moncloa. También mencionó al ministro Ángel Víctor Torres, señalando que Sánchez no puede cesar a ministros por mentir, ya que "todos mienten por taparlo a él". Además, criticó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por estar siendo juzgado. Feijóo abogó por evitar el voto de enfado y anticipó una victoria de Juanma Moreno en Andalucía frente a María Jesús Montero.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha clausurado el congreso de los 'populares' en Andalucía sacando toda la artillería contra el Gobierno. En sus palabras, ha acusado al PSOE de "perder todo límite" y ha afirmado que su listón ético "está en el subsuelo".

"Cuando el PSOE está hundido es capaz de todo. No tiene límite legal, ni moral, ni pudor. Su listó ético está en el subsuelo", ha expresado Feijóo en el acto del PP en la comunidad andaluza.

En el foco de sus críticas, Pedro Sánchez: "No le consta si su suegro le pagó una campaña o lo que hacía su mujer en Moncloa ni dónde estaba escondido su hermano. Sí que debe ser grande la Moncloa".

En ese sentido, ha hecho referencia también al ministro Ángel Víctor Torres: "Sánchez no puede cesar a ningún ministro por mentir porque ninguno puede mentir más que él y todos mienten por taparlo a él".

Feijóo, además, apuntado a la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está siendo juzgado por un presunto delito de revelación de secretos en relación al correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso: "Quien tiene que investigar los delitos está sentado en el banquillo investigado por cometerlos".

Para el líder de la oposición, "solo hay un camino" para que llegue el cambio y ha llamado a evitar el voto de enfado y de cabreo: "Un desahogo de cinco minutos no sirve de nada. Les sirve a ellos para quedarse en el mismo sitio".

Al respecto, Feijóo ha afirmado sin "ninguna duda" que el congreso andaluz es "la antesala de una victoria" de Juanma Moreno frente a María Jesús Montero, contra quien ha cargado: "El PSOE cree que lo mejor que tienen aquí es a la ministra que le pasaron los ERE y los Ábalos por delante y no vio nada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.