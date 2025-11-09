Josep Pedrerol recibe la Antena de Oro 2025 por su labor al frente de 'Jugones'

El presentador de 'Jugones' recogió el premio la noche del pasado sábado en el Casino de Aranjuez acompañado de los editores del programa, Javier Trinidad y Patricia Albella.

Josep Pedrerol ha recibido la 'Antena de Oro' 2025 por su labor al frente de 'Jugones'. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha concedido al presentador este premio: "'Jugones' es un espacio referente del periodismo deportivo televisivo en España".

"Lo que hacemos es comunicar. Llegar al corazón de la gente y eso es lo más bonito que hay", confesó Josep tras recibir el premio.

Pedrerol también quiso reconocer la dedicación de todo el equipo para la consecución de este galardón: "Jugones, El Chiringuito, redes sociales, 'laSextaDeportes'... Compañeros, La Antena de Oro es vuestra".