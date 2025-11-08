¡Al más absoluto límite! La tremenda pelea entre Álex Márquez y Acosta en la 'sprint' de Portimao

El ilerdense y el murciano protagonizaron un final de carrera agónico en el que el de Gresini terminó imponiéndose a un Acosta muy valiente. Las últimas vueltas de la 'sprint' fueron al límite.

Álex Márquez consiguió una nueva victoria al 'sprint'. El ilerdense se impuso en la carrera corta del Gran Premio de Portugal no sin antes dejar una lucha espectacular con Pedro Acosta. El murciano no le regaló nada al subcampeón del mundo de MotoGP pero Álex aguantó la presión de Pedro.

Esa pelea dejó un espectáculo en pista increíble. La pugna entre ambos duró prácticamente toda la carrera pero fue al final cuando todo se intensificó. El de KTM y el de Gresini se adelantaban mutuamente sin tregua. En curvas y en rectas, aprovechando cualquier espacio que dejara el rival.

Álex se terminó imponiendo y le negó la primera victoria en MotoGP a Acosta. Marco Bezzecchi, que partió desde la primera plaza, perdió la estela de ambos al final y no pudo provocar lo que hubiera sido una lucha a tres bandas espectacular. La carrera del domingo promete.