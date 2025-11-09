La chocante racha a la que Fernando Alonso ha puesto fin... ¡dos años después!

El piloto asturiano de Aston Martin ha acabado con una mala racha que le acompañaba desde la temporada 2023.

El circuito de Interlagos ha vuelto a traerle una pequeña alegría a Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin ha conseguido poner fin a una mala racha tras más de dos años. Y lo ha hecho en Brasil, en el mismo circuito en el que logró sus dos títulos mundiales.

Y es que desde Catar 2023, allá por octubre de ese mismo año, Fernando Alonso no había conseguido sumar ni un solo punto en las carreras al sprint. Mucho ha llovido ya desde aquel entonces y, aunque el Aston Martin no es ahora mismo un coche muy competitivo, ha conseguido sumar 3 puntos el sábado.

Fernando Alonso partía desde la 5ª plaza en la carrera sprint tras un gran viernes. Ya en carrera, perdió un puesto con Verstappen en la salida, pero el accidente de Piastri le devolvió al 5º puesto. Finalmente, Leclerc acabó adelantándole, firmando el español la 6ª plaza final.

Este no ha sido el único hecho relevante durante esta sesión al sprint. Lando Norris ha destronado a Valteri Bottas como el segundo piloto con más victorias en la sprint. Suma ya tres el británico, aunque todavía está lejos de Verstappen, que acumula 13.