Red Bull ve a Verstappen remontándole a los McLaren como lo hizo Vettel con Fernando Alonso

Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, ha recordado lo que ocurrió hace 15 años en Abu Dabi.

A falta de cuatro Grandes Premios y dos carreras sprint por disputarse, Lando Norris lidera el Mundial con un punto de ventaja sobre su compañero, Oscar Piastri, y 36 sobre Max Verstappen.

La 'guerra' interna en McLaren podría favorecer al neerlandés, que en las últimas citas ha recortado una diferencia con respecto a los 'papaya' que parecía insalvable.

De hecho, en Red Bull ven similitudes entre lo que está ocurriendo este año y lo que pasó en 2010 entre Sebastian Vettel, Mark Webber y Fernando Alonso.

En la cita final en Abu Dabi, el español llegó como líder con el australiano como principal rival, pero el alemán, que estaba a quince puntos del ovetense, se acabó alzando con su primera corona.

"En aquel entonces, Vettel todavía estaba por detrás de Alonso y Webber cuando llegamos a Abu Dabi", ha recordado el asesor de la marca austriaca en 'Sport Krone'.

"Al final, Sebastian fue quien más se benefició en Abu Dabi. Espero que se repita la historia este año con Max", explica.

Marko considera que la situación que vive la escudería de Woking podría llegar a beneficiar a Verstappen en la lucha por el título.

"Por lo que entiendo, McLaren les está dando a ambos pilotos total libertad hasta el final. Eso podría darle a Piastri un incentivo extra para remontar, y eso podría, en última instancia, jugar a nuestro favor", ha zanjado.