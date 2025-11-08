¿Se despide Verstappen del Mundial? Así fue su desastre en la clasificación de Interlagos

El neerlandés se quedó fuera en Q1 después de una clasificación terrible para Red Bull. La escudería cambió el 'setup' de Max buscando una mejoría respecto a la 'sprint' y encontró lo contrario

Max Verstappen puede haberse despedido de sus opciones de luchar por el Mundial de Fórmula 1. El neerlandés partirá desde la decimosexta posición en la carrera del Gran Premio de Interlagos después de haber firmado una de sus peores clasificaciones este año.

Max y Red Bull cambiaron el 'set up' del monoplaza con la esperanza de dar un giro de guión respecto a la 'sprint', donde fue cuarto. La idea era acercarse algo más a los McLaren pero, en lugar de acortar distancia, la aumentó. La estrategia del equipo del Toro condenó a un Verstappen que no encontró las palabras tras la sesión.

"No sé qué decir. Deslizaba por todas partes, ha sido realmente malo. Se puede cambiar, pero ese no es nuestro problema, el problema es que nuestro coche no funciona. Hemos cambiado mucho el coche comparado con la sprint, pero no ha funcionado", ha reconocido Max en declaraciones a los micrófonos a 'DAZN'.

Por si fuera poco, Lando Norris ha conseguido la victoria en la 'sprint' y saldrá desde la primera posición en la carrera del domingo. Oscar Piastri partirá cuarto, muy por delante de un Verstappen que, salvo milagro, dice adiós a sus opciones del Mundial.