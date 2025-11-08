Locura por el último disco de Rosalía: hasta Madonna se declara fanática de la artista catalana

¿Qué ha dicho? "Gracias, Rosalía. No puedo parar de escucharlo. ¡Eres una verdadera visionaria!", ha expresado la cantante estadounidense.

El último disco de Rosalía ya ha visto la luz. 'LUX' está compuesto por 18 temas entre lo terrenal y lo divino que han conquistado a crítica y público.

"Tiene una voz preciosa, un 10 por ella", expresa una joven, mientras que otra destaca que es "increíble" lo que hace la artista catalana. Y es que Rosalía ha vuelto por todo lo alto con una exhibición vocal desbordante.

Ya hace unos días, la catalana revolucionó el centro de Madrid corriendo, conduciendo y entre risas para presentar su nuevo disco.

Rosalía no deja de sorprendernos. 'LUX' no tiene nada que ver con sus últimos trabajos, lo que pone de manifiesto que se trata de una artista radical y fascinante.

