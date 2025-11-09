Ahora

VERSTAPPEN, A POR LA REMONTADA

F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Brasil de la temporada 2025 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
El toque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el GP de BrasilEl toque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el GP de BrasilGetty

HABLA ALONSO

"Será una carrera difícil. Salimos 11º, pero la posición real es un 13º. Tenemos que ganar esas tres o cuatro posiciones para entrar en los puntos. Veremos qué podemos hacer también con la estrategia. Pensábamos que iba a estar completamente seca la pista, pero caen algunas gotas en la curva 4. Hay que tomar una decisión con los neumáticos también para salir. Creo que prefiero seco porque la visibilidad aquí es horrible. Depende que cómo vayamos, si estamos fuera de los puntos, igual alguna gota viene bien".

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo saca toda su artillería contra Sánchez y afirma que el listón ético del PSOE "está en el subsuelo": "Han perdido todo límite"
  2. Sánchez reitera la inocencia del fiscal general del Estado: "La verdad acabará imponiéndose"
  3. De la tensión a las incógnitas: prosiguen las negociaciones de PP y Vox para elegir al sustituto de Mazón
  4. Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena en Madrid por "una fuerte gastroenteritis"
  5. Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid
  6. Tres muertos y 15 heridos en una jornada trágica en Tenerife