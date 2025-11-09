F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

HABLA ALONSO "Será una carrera difícil. Salimos 11º, pero la posición real es un 13º. Tenemos que ganar esas tres o cuatro posiciones para entrar en los puntos. Veremos qué podemos hacer también con la estrategia. Pensábamos que iba a estar completamente seca la pista, pero caen algunas gotas en la curva 4. Hay que tomar una decisión con los neumáticos también para salir. Creo que prefiero seco porque la visibilidad aquí es horrible. Depende que cómo vayamos, si estamos fuera de los puntos, igual alguna gota viene bien". Compartir en X

ANTONELLI, ¿EL RIVAL? El italiano firmó el segundo puesto en la 'qualy'. Ayer en la sprint ya estuvo cerca de derrotar a Norris, pero en esta ocasión tendrá más de 70 vueltas para intentarlo. Veremos si hoy nos vamos de Brasil con un nuevo ganador de un Gran Premio.

NORRIS, UN PASO MÁS Está en el mejor momento de año. Con un Piastri en caída libre y un Verstappen que ha perdido el ritmo de su Red Bull, Norris depende de sí mismo para ser campeón. Cuatro carreras por delante y partirá desde el primer puesto en la de hoy en Brasil.

VERSTAPPEN, ¿A POR UNA REMONTADA HISTÓRICA? Sale desde el Pit Lane. Tras la decepcionante clasificación en la que solo pudo ser 16º, Red Bull ha decidido cambiar todo el motor y la configuración de su monoplaza, algo que le obliga a salir desde la calle de boxes. Veremos de qué es capaz el neerlandés si quiere mantenerse en la lucha por el Mundial.

FERNANDO ALONSO, ROZANDO LOS PUNTOS El piloto español rozó la Q3 durante la clasificación. Tras su buen resultado en la sprint, la 11ª plaza en la clasificación puede parecer poco, pero es un muy buen lugar para comenzar si el objetivo es sumar puntos. Más aún con la lluvia amenazando...

