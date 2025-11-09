VERSTAPPEN, A POR LA REMONTADA
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Brasil de la temporada 2025 de Fórmula 1.
VUELTA DE FORMACIÓN
Última prueba antes del fuego real. Mucho en juego en un circuito de Interlagos donde amenaza la lluvia. Alonso y Verstappen salen con el duro. Norris saldrá desde la pole con el medio y Antonelli, 2º, con blandos...
CINCO MINUTOS
Todo listo en Interlagos. A punto de comenzar el Gran Premio de Brasil.
HABLA ALONSO
"Será una carrera difícil. Salimos 11º, pero la posición real es un 13º. Tenemos que ganar esas tres o cuatro posiciones para entrar en los puntos. Veremos qué podemos hacer también con la estrategia. Pensábamos que iba a estar completamente seca la pista, pero caen algunas gotas en la curva 4. Hay que tomar una decisión con los neumáticos también para salir. Creo que prefiero seco porque la visibilidad aquí es horrible. Depende que cómo vayamos, si estamos fuera de los puntos, igual alguna gota viene bien".
FERRARI, OTRA OPCIÓN
O más bien, Leclerc. El monegasco saldrá desde el 3º lugar tras una muy buena Q3. Por su parte, Hamilton lo hará desde el 13º puesto. Muy dispares estas posiciones en un año muy irregular en Maranello.
SAINZ, A POR PUNTOS
El español está sufriendo este fin de semana. No tuvo opciones en las sesiones al sprint, aunque hoy, partiendo desde el 15º lugar, intentará sumar algunos puestos.
MEDIA HORA
Tan solo 30 minutos para el comienzo de la carrera. Cuidado con la lluvia...
ANTONELLI, ¿EL RIVAL?
El italiano firmó el segundo puesto en la 'qualy'. Ayer en la sprint ya estuvo cerca de derrotar a Norris, pero en esta ocasión tendrá más de 70 vueltas para intentarlo. Veremos si hoy nos vamos de Brasil con un nuevo ganador de un Gran Premio.
CHISPEA EN INTERLAGOS
Empieza a llover en varios tramos del circuito...
NORRIS, UN PASO MÁS
Está en el mejor momento de año. Con un Piastri en caída libre y un Verstappen que ha perdido el ritmo de su Red Bull, Norris depende de sí mismo para ser campeón. Cuatro carreras por delante y partirá desde el primer puesto en la de hoy en Brasil.
VERSTAPPEN, ¿A POR UNA REMONTADA HISTÓRICA?
Sale desde el Pit Lane. Tras la decepcionante clasificación en la que solo pudo ser 16º, Red Bull ha decidido cambiar todo el motor y la configuración de su monoplaza, algo que le obliga a salir desde la calle de boxes. Veremos de qué es capaz el neerlandés si quiere mantenerse en la lucha por el Mundial.
FERNANDO ALONSO, ROZANDO LOS PUNTOS
El piloto español rozó la Q3 durante la clasificación. Tras su buen resultado en la sprint, la 11ª plaza en la clasificación puede parecer poco, pero es un muy buen lugar para comenzar si el objetivo es sumar puntos. Más aún con la lluvia amenazando...
MUY BUENAS TARDES
Llega la hora de la verdad. Se acabaron las sesiones sprint, se acabaron las clasificaciones. Es el turno de la carrera del Gran Premio de Brasil. Desde Interlagos, con el Mundial en juego y la lluvia amenazando, el semáforo se apagará a partir de las 18:00h.