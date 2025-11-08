Hallan un hombre muerto flotando en una playa de Tenerife

Los detalles Durante esta misma jornada, otras seis personas han resultado heridas al caer al agua tras un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas.

Seis personas resultaron heridas tras un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en Tenerife, este sábado. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 11:36 horas. Entre los heridos hay tres hombres y tres mujeres. Una mujer fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que cuatro personas fueron llevadas en ambulancia, dos al mismo hospital y las otras dos al Hospital Universitario de Canarias. El último afectado fue atendido en el lugar con lesiones leves. Acudieron al sitio sanitarios, Policía Local y Policía Nacional.

El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 ha informado del hallazgo este sábado de un hombre fallecido que fue localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona, en Tenerife. Además, otra mujer ha fallecido a causa de una ola en Puerto de la Cruz.

Efectivos de emergencia acudieron al lugar tras recibir un aviso a las 14:02 horas de que se había sacado del agua a una persona que se encontraba flotando. Posteriormente, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El Personal del Servicio de Urgencias Canario continuó realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento. Asimismo la Policía Local colaboró con el resto de recursos de emergencias y la Guardia Civil realizó las diligencias judiciales correspondientes.

