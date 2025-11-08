Ahora

Suceso en Tenerife

Hallan un hombre muerto flotando en una playa de Tenerife

Los detalles Durante esta misma jornada, otras seis personas han resultado heridas al caer al agua tras un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas.

El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 ha informado del hallazgo este sábado de un hombre fallecido que fue localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona, en Tenerife. Además, otra mujer ha fallecido a causa de una ola en Puerto de la Cruz.

Efectivos de emergencia acudieron al lugar tras recibir un aviso a las 14:02 horas de que se había sacado del agua a una persona que se encontraba flotando. Posteriormente, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El Personal del Servicio de Urgencias Canario continuó realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento. Asimismo la Policía Local colaboró con el resto de recursos de emergencias y la Guardia Civil realizó las diligencias judiciales correspondientes.

Durante esta misma jornada, otras seis personas han resultado heridas al caer al agua tras un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, también en Tenerife. Por su parte, el CECOES recibía el aviso sobre lo ocurrido sobre las 11:36 horas de este sábado.

Han resultado heridos tres hombres y tres mujeres. Una de ellas ha sido trasladada en helicóptero medicalizado del SUC hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Otros cuatro han sido trasladados en una ambulancia de Soporte Vital Básico, dos de ellos al hospital mencionado y los demás al Hospital Universitario de Canarias.

El último afectado ha sido asistido en el lugar del accidente con lesiones de carácter leve. Hasta la playa se han desplazado, además de sanitarios, efectivos de la Policía Local y Policía Nacional.

