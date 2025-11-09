Verstappen tira la toalla: "Me puedo ir despidiendo..."

El piloto neerlandés vivió una tétrica sesión de clasificación en el GP de Brasil y partirá desde la decimosexta posición en una carrera del domingo en la que Lando Norris arranca desde la pole.

Max Verstappen llevaba varios GP recortando diferencias con los McLarenen el campeonato del mundo. Sin embargo, Lando Norris se ha encontrado con su mejor versión justo cuando da la sensación de que el monoplaza de Red Bull ha dejado de funcionar.

El británico completó un fin de semana perfecto en México y, en Brasil, se ha llevado la victoria en la 'sprint' y sale desde la pole en la carrera del domingo. Por su parte, Verstappen terminó cuarto en la carrera corta e intentó buscar cambios en su coche que le permitieran mejorar el resultado en la clasificación de la carrera.

Desafortunadamente para el tetracampeón, la estrategia no funcionó y Max se quedó fuera en la Q1. La gran sorpresa de la jornada que ha terminado por sentenciar la esperanza del neerlandés.

"Me puedo ir despidiendo ya del Mundial. Viendo desde dónde salimos, eso no va a funcionar. Y con este tipo de actuaciones... Nada, olvídate", afirmaba al medio 'ViaPlay'.

"No tenía agarre, cambiamos un par de cosas en el coche y no encontramos ningún tipo de reacción. Simplemente no entendemos por qué", comentaba Max en un intento de explicar la estrategia que terminó por condenar su campeonato en la clasificación de Interlagos.