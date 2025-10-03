El sueño de Bortoleto: compartir equipo con... ¿Fernando Alonso y Verstappen?

El piloto brasileño se ha rendido en elogios hacia el neerlandés después de su brillante mes de septiembre en el GP de Singapur y ha desvelado una de sus grandes fantasías como competidor.

Uno de los 'rookies' del momento en la Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, se ha deshecho en elogios hacia Max Verstappen después de que el tetracampeón se hiciera con la victoria en Nürburgring.

El piloto brasileño ha demostrado durante toda la temporada la gran admiración que le despiertan los campeones del mundo. Un sentimiento que ayuda a que los pilotos mantengan una buena relación.

Además, el de Saubersuele aprovechar sus declaraciones ante los micrófonos para reflejar su fascinación, como ha ocurrido en el GP Singapur después de que Verstappen cierre un septiembre extraordinario: "Si gana en la F1, ¿por qué no iba a ganar en GT3? Creo que ya había batido un récord en Nordschleife, aunque fuera de manera extraoficial".

Bortoleto espera una larga y próspera carrera dentro de la Fórmula 1, una posición que le dificulta un futuro próximo relacionado con el campeonato de resistencia pero, a largo plazo, el piloto abre la posibilidad y deja claro cual sería su deseo en caso de producirse.

"Me encantaría. Es algo que definitivamente quiero hacer en el futuro. Pero todavía no. Acabo de empezar en la F1 y quiero tener una carrera larga y, espero, exitosa aquí. Pero más adelante, me encantaría compartir el coche con Verstappen e incluso con Fernando. Sería muy divertido compartir el coche con ellos", desvelaba el de Sauber en declaraciones que recoge 'MotorSport'.

Es bien sabido que Max Verstappen planea participar en pruebas de la índole de las 24 horas de Le Mans, un futuro que podría compartir con un Fernando Alonso que ya ha reconocido que vería con buenos ojos compartir equipo con el neerlandés.

En este contexto, surge la posibilidad de que, dentro de un tiempo, se pueda producir la combinación de Bortoleto, Verstappen y Alonso como trío de un mismo equipo.

"Algunas cosas están más arriba en mi lista de deseos pero, básicamente, quiero probarlo todo al menos una vez. Todo el mundo sabe que las 500 Millas de Indianápolis son peligrosas, pero ¿por qué no sentir un poco de esa adrenalina? Quizás algún día, pero, por ahora, no es una opción", sentenciaba el Bortoleto.