Fernando Alonso quiere a Verstappen como compañero de equipo

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 vería con muy buenos ojos compartir equipo con el neerlandés en las 24 Horas de Le Mans.

Durante su comparecencia ante la prensa antes del Gran Premio de Singapur que se disputa este fin de semana en Marina Bay, a Fernando Alonso le preguntaron por la 'aventura' de Max Verstappen fuera de la Fórmula 1.

El tetracameón neerlandés compitió y ganó en una carrera de GT3 el pasado fin de semana en Nürburgring y el asturiano, que tiene experiencia en disciplinas fuera del 'Gran Circo' como el Dakar, la IndyCar y las 24 Horas de Le Mans, comprende ese 'gusanillo' de Max.

"Soy un gran aficionado al automovilismo fuera de la Fórmula 1. Creo que es más puro, más limpio, más divertido", señaló en declaraciones a 'RaceFans'.

"¡El primer paso para competir en las mejores carreras! Bromas aparte, lo hizo genial... pero su talento es innegable", añadió.

De hecho, Alonso asegura que volverá a probar esas disciplinas cuando deje la F1: "Lo hice durante dos años y lo seguiré haciendo en el futuro. No sé con qué intensidad, pero en el futuro haré algo. Ahora mismo, mientras estoy en la Fórmula 1, me resulta difícil compartir otros proyectos porque, en mi opinión, hay que dedicarle todo el día y toda la vida a la Fórmula 1".

Es más, Fernando quiere que Verstappen le acompañe en esa aventura: "Su talento está fuera de toda duda y las 24 Horas de Le Mans son la mejor carrera de resistencia del mundo y la carrera de 24 horas más prestigiosa del mundo. Las carreras de resistencia son una parte divertida del automovilismo, donde compartes la pista con diferentes categorías y pilotos, y también compartes tu coche con otros pilotos. Un día, si surge la oportunidad, seguro que la exploraremos".

No es la primera vez que ambos intercambian 'guiños' para ser compañeros de equipo. Verstappen fue el primero en 2021, Alonso le devolvió la bola en 2022 y este mes de febrero Max volvió a insistir. Ojo ahí.