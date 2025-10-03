Alonso 'vuela' en Singapur: su espectacular tiempo en los Libres...¿le permite soñar?

El asturiano ha parado el 'crono' antes que nadie en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Singapur. Podría tener opciones de firmar un gran resultado este fin de semana.

Fernando Alonso encara el Gran Premio de Singapur siendo consciente de que puede ser la última oportunidad de firmar un buen resultado esta temporada. El rendimiento del Aston Martin en el circuito urbano de Marina Bay es bastante correcto y eso puede permitir a Alonso ser más competitivo.

Tras el Gran Premio de Azerbayián, Fernando salió resignado de un trazado del que no sacó nada positivo. Ni él ni Lance Stroll fueron capaces de hacer competir a un Aston que fue el peor coche en cuanto a ritmo de toda la parrilla.

Sin embargo, parece que en Singapur puede cantar otro gallo después de lo sucedido en los entrenamientos libres. Alonso ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión dejando muy buenas sensaciones que invitan a pensar que puede firmar un gran resultado, especialmente en clasificación.

El asturiano, si el coche se lo permite, ha respondido en 'qualys' esta temporada metiéndose en Q3 y llegando a marcar grandes tiempos. Su actuación en los Libres puede servir de precedente para una nueva clasificación en la que Alonso intentará dar la sorpresa.

De momento, las aspiraciones de Fernando no llegan a tanto como para luchar por el podio en Marina Bay. Sin embargo, su gran tiempo en los entrenamientos da pie a que el asturiano tenga la oportunidad de dar la 'campanada' en el Gran Premio de Singapur.