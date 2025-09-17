Fernando Alonso, el llamativo motivo por el que Red Bull debe fichar a Bortoleto

Johnny Herbert, archienemigo del ovetense, ha señalado que los de Milton Keynes deberían poner al brasileño junto a Max Verstappen en 2026 por su 'alianza' con el de Aston Martin.

Tras haberle dado palos de todos los colores después de que Fernando Alonso le dejara en evidencia durante su etapa en McLaren-Honda, Johnny Herbert ha recogido un poco de cable con el asturiano.

El expiloto y excomisario considera que dada su figura como representante de Gabriel Bortoleto, Red Bull debería de apostar por él como futuro compañero de Max Verstappen.

"Probablemente, le daría el asiento de Red Bull a Bortoleto. Ganó los campeonatos de F3 y F2 en años consecutivos", ha explicado en declaraciones a 'racingtipster.com'.

"Pero lo realmente positivo a su favor, que es lo que Oscar [Piastri] tiene con Mark Webber, es que tiene a Fernando Alonso como representante", ha añadido.

Y es que Herbert cree que Alonso le aportaría un 'extra' a su pupilo: "Quizá él pueda darle ese ingrediente extra que le permita seguir mejorando, mientras que Hadjar no tiene a alguien como Fernando detrás".

Por el momento Bortoleto vence a su compañero de equipo en Sauber, el experimentado Hulkenberg, en clasificación (10-6), pero pierde por la mínima en carrera (5-6).

Sin embargo, todo apunta a que desde Milton Keynes apostarán por IsackHadjar como compañero de Verstappen después de que la apuesta por Yuki Tsunoda tras el descenso de Liam Lawson a RB no haya fructificado.