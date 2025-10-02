Norris habla como nunca de Max Verstappen: "Ha nacido para ser el más grande"

Dice el de McLaren que Max demuestra lo bueno que es allá donde va tras su victoria en Nurburgring Nordschleife con un GT3.

El mundo del motor alucina con Max Verstappen. Es campeón en la Fórmula 1 y el fin de semana arrasó en el Nurburgring Nordschleife con un GT3. El neerlandés es rápido con cualquier coche y Lando Norris ha hablado de él como nunca lo ha hecho. Dice el de McLaren que "ha nacido para ser el más grande".

En la rueda de prensa del Gran Premio de Singapur, Lando ha lanzado flores a Max: "Después de ganar cuatro campeonatos, te has ganado el derecho a hacer lo que quieras. El hecho de que pueda ir a cualquier serie y ser el mejor demuestra lo bueno que es. Ha nacido para ser uno de los más grandes de la Fórmula 1 o el más grande. La posibilidad de poder batirle es bastante pequeña".

Preguntado sobre si él también afrontará estos retos como Max, Lando todavía no sabe qué hará: "Aún desconozco mi futuro".

"Llegará el momento en el que quiera dejar la Fórmula 1 y hacer otras cosas como jugar al golf y disfrutar en cualquier otro lado. Respeto lo que hace, al igual que le respeto a él. No he visto nada, pero me encanta Nordschleife. Así que, me gustaría probarlo en algún momento", dice el piloto de McLaren.

Lando es segundo en el mundial y precisamente su inmediato perseguidor en la clasificación es Verstappen. El de Red Bull, con dos victorias consecutivas, se ha metido de nuevo de lleno en la pelea en este tramo final de calendario. Y eso que su coche ha sido claramente inferior al McLaren en lo que va de 2025.