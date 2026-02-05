Ahora

"Equipo ganador"

Alguersuari lo apuesta todo a Aston Martin y a Fernando Alonso: "Lo tengo clarísimo..."

El expiloto de la F1 ve a Aston Martin "muy competitivo" con ese diseño rompedor que ha puesto sobre la pista Adrian Newey.

aston

Jaime Alguersuari ve a Aston Martin como el equipo ganador del futuro. En 'Jugones' se ha mostrado muy optimista con respecto a las opciones de Fernando Alonso para este 2026 y las nuevas normas de la Fórmula 1.

"Yo creo que va a ser un coche competitivo, supercompetitivo. No tengo ninguna duda de que va a ser uno de los coches más eficientes en las rectas y con más grip aerodinámico en las curvas rápidas", dice el expiloto de la competición.

Ve al asturiano tan motivado como siempre: "Tienen a Fernando con toda la experiencia y también las ganas y la motivación para volver a ganar".

Y sobre Adrian Newey, está convencido de que ha vuelto a hacer magia con el diseño del coche: "Es impresionante cómo Newey ha llevado la nueva reglamentación al límite. Aston Martin va a ser un futuro ganador, eso lo tengo clarísimo".

