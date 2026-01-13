Sueldos oficiales de los pilotos de MotoGP: Marc Márquez aumenta su salario

La revista italiana 'MotoSprint' ha publicado cuánto ganan los pilotos de la categoría reina del motociclismo por año. Marc Márquez, el que más con diferencia.

Con la temporada 2026 de MotoGP a menos de un mes de comenzar, la revista italiana 'MotoSprint' ha hecho público el ranking de los pilotos más pagados de la categoría reina. Dichos salarios se han visto alterados debido a los resultados obtenidos en el curso anterior.

Pese a que en 2025, Marc Márquez llevaba varios años sin ganar un mundial, el piloto de Ducati ya era el piloto mejor pagado de la competición, y ahora ha revalidado dicho título tras proclamarse campeón.

Con 17,2 millones, Marc ostenta la primera plaza. En su contrato con el equipo italiano, el catalán cobra 12 millones por año, aunque esta cantidad se ha visto incrementada debido al gran número de carreras y sprints ganados.

Seguido del de Cervera se encuentran Fabio Quartararo, piloto de Yamaha con 12 millones de euros, y Pecco Bagnaia, compañero de Márquez en Ducati, con 7 millones de euros, menos de la mitad que el español.

Entre otros pilotos que han sido campeones en años anteriores está Jorge Martín. El piloto madrileño ha vivido uno de sus peores años en MotoGP a consecuencia de las lesiones y las operaciones a las que se ha sometido. Pese a ello, el campeón de 2024 se sitúa en la cuarta posición del ranking con 4,2 millones en su contrato con Aprilia.

Cerrando el top cinco de los pilotos más pagados está Maverick Viñales con 4 millones, algo menos que Martín. Por último, el resto de los pilotos de la parrilla reciben una cantidad entre los 4 millones y los 300.000 euros.

Salarios de los pilotos de MotoGP por año