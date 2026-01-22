El jefe de Red Bull revela las condiciones de Verstappen para quedarse: "Max quiere..."

Laurent Mekies ha declarado recientemente el estado del desarrollo del coche del equipo austríaco para 2026. También asegura que mantendrán su piloto insignia y confía en la construcción de un buen motor.

Un 2026 cargado de incógnitas aguarda para Red Bull. Max Verstappen, a pesar del segundo puesto, ha vuelto a demostrar su nivel consolidándose una temporada más como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Mientras tanto, el taller austríaco le prepara un coche lo más competitivo posible dentro del nuevo reglamento, que contará por primera vez con un motor desarrollado íntegramente por el equipo. Ford será clave para la construcción de la unidad de potencia.

Pero Max y Isack Hadjar, nueva incorporación del equipo, no serán los únicos pilotos del 'paddock' en contar con un motor propio. Mercedes, Ferrari y Honda son los más consolidados. El neerlandés tiene contrato hasta 2028, pero en él figuran ciertas claúsulas que le permitirían salir de Red Bull en función del rendimiento del monoplaza.

Aunque su jefe de equipo, Laurent Mekies, deniega todos los rumores sobre el cambio de equipo de su gran estrella: "Una de las muchas cosas increíbles de Max es que no está fuera del proyecto mirando y juzgando lo que hacemos, asume el riesgo con nosotros. Es consciente de la magnitud del desafío, vive y respira el automovilismo más que muchos de nosotros"

El ingeniero francés afirmó en el 'Autosport Business Exchange' conocer a la perfección lo que Verstappen quiere: "Max quiere un coche rápido, así que la mejor manera de asegurarnos de que quiera quedarse con nosotros es darle un coche rápido: una combinación de un chasis rápido y una unidad de potencia rápida".

Aunque hace un llamamiento a la calma y asegura que los grandes resultados podrían tardar en llegar: "Puede que no lo tengamos al nivel adecuado para la primera carrera, pero él verá la trayectoria y con suerte podremos mostrarle una evolución lo suficientemente fuerte como para que sienta que ese grupo de personas va a producir el coche más rápido posible".

Una temporada que arranca en menos de dos meses y que luce más emocionante que nunca. No solo para Verstappen, sino para el resto de pilotos de la parrilla también, y que según Mekies las grandes novedades que estrenará el 'Gran Circo' "con suerte harán evolucionar el orden competitivo a lo largo del año".