Ahora

"Qué envidia tenéis por Lamine"

Cara a cara entre Josep Pedrerol y Edu Aguirre: "¡Cuánto daño os hace Lamine Yamal!"

El presentador y el periodista de 'El Chiringuito' debatieron en el programa sobre Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

¿Quién es mejor? ¿Lamine Yamal o Kylian Mbappé? Esta fue la cuestión que se puso a debate este miércoles en 'El Chiringuito' tras la victoria del FC Barcelona en Albacete.

Al respecto, Josep Pedrerol fue tajante: "A mí me dices: en este campo juega Mbappé y en este, Lamine Yamal'. Yo voy a ver a Lamine Yamal".

"Me encanta Mbappé, pero me gusta más ver a Lamine Yamal", añadió el presentador del programa.

En ese momento saltó Edu Aguirre, que defendió que en el último año ha sido mejor el delantero del Real Madrid que el extremo del FC Barcelona.

"No parece que te guste mucho Mbappé cuando dices que Lamine es mejor. No entiendo cómo en el último año decís que Lamine es mejor que Mbappé", replicó el periodista.

Pedrerol, ya sin medias tintas, no dudó en responderle a su compañero: "Edu, qué envidia tenéis por Lamine. Qué daño os hace".

