Honda ve a Aston Martin y Fernando Alonso "en la dirección correcta"

El director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing, Shintaro Orihara, ha destacado los buenos resultados obtenidos por el equipo en Barcelona dentro de su asociación con los británicos.

El rendimiento del AMR26 de Fernando Alonso en los test del Circuito de Barcelona-Catalunya ha sido todo un éxito para Aston Martin y Honda. El coche diseñado por Adrian Newey ha cumplido las expectativas y sus socios japoneses están satisfechos.

Una vez finalizados los test, Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing, ha hablado sobre su asociación con los británicos y cómo está rondando el monoplaza que cuenta con su motor: "2026 es el primer año en el que aprendemos con Aston Martin Aramco en la pista, por lo que hay mucha expectación por las pruebas".

"Años de desarrollo y trabajo duro culminan con esto. Sakura, HRC UK y Aston Martin Aramco han trabajado sin descanso para desarrollar, planificar y construir. El shakedown de Barcelona fue un momento crucial en nuestra relación y un buen paso en la dirección correcta", ha añadido Orihara, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

De esta forma, desde Honda han manifestado su satisfacción con los resultados obtenidos, tanto con el desarrollo del AMR26 en los últimos años como con sus resultados sobre el circuito en Barcelona. "Nuestro próximo objetivo es acumular kilómetros con nuestra unidad de potencia para confirmar la fiabilidad del motor y comprobar todas las funciones", apunta Shintaro, sobre qué es lo que buscan obtener en Bahréin.

Por último, el ingeniero jefe de Honda Racing ha detallado cómo trabaja el equipo de Honda en colaboración con Aston Martin en pista. "Nos reunimos con los ingenieros de Aston Martin para repasar todos los detalles y asegurarnos de que estamos totalmente integrados. Estamos deseando ver cómo se comporta el conjunto, el coche y la unidad de potencia, como una sola máquina", concluye Shintaro Orihara.