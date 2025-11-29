La sorprendente predicción de Alonso sobre la pelea por el Mundial: "Habrá algún choque porque..."

El asturiano considera que la salida en Lusail podría ser algo accidentada. Ha especificado que "en la parte de delante", donde salen Piastri, Norris y Verstappen, podría haber algún choque.

Fernando Alonso sigue muy de cerca la pelea por el Mundial. El asturiano se ha visto en varias ocasiones en su carrera en la misma situación que a día de hoy viven Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri. Los tres encabezarán la salida del Gran Premio de Qatar.

El australiano ha conseguido una 'pole' de un valor tremendo en el circuito de Lusail. Le seguirá Lando en la primera línea de salida. Max será el que más complicado lo tenga. Partirá tercero y con un monoplaza, 'a priori' algo menos potente que el coche de sus rivales.

Fernando Alonso, que ha vivido varias peleas por Mundiales en las últimas carreras, ha dejado una predicción algo llamativa de cara a la salida en Qatar. El asturiano, viendo la tranquilidad y la calma con la que se desarrolló la 'sprint', considera que podría haber algún 'toque' al comienzo de la carrera.

"Yo creo que habrá cambio y algún toque en la salida, esa es mi predicción. Cuando en las sprints está todo más tranquilo, cogemos confianza. Hay que arriesgar, puede salir bien o mal, pero creo que mañana van a pasar más cosas", ha reconocido Alonso en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.