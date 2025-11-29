Ahora

Fórmula 1

La sorprendente predicción de Alonso sobre la pelea por el Mundial: "Habrá algún choque porque..."

El asturiano considera que la salida en Lusail podría ser algo accidentada. Ha especificado que "en la parte de delante", donde salen Piastri, Norris y Verstappen, podría haber algún choque.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

Fernando Alonso sigue muy de cerca la pelea por el Mundial. El asturiano se ha visto en varias ocasiones en su carrera en la misma situación que a día de hoy viven Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri. Los tres encabezarán la salida del Gran Premio de Qatar.

El australiano ha conseguido una 'pole' de un valor tremendo en el circuito de Lusail. Le seguirá Lando en la primera línea de salida. Max será el que más complicado lo tenga. Partirá tercero y con un monoplaza, 'a priori' algo menos potente que el coche de sus rivales.

Fernando Alonso, que ha vivido varias peleas por Mundiales en las últimas carreras, ha dejado una predicción algo llamativa de cara a la salida en Qatar. El asturiano, viendo la tranquilidad y la calma con la que se desarrolló la 'sprint', considera que podría haber algún 'toque' al comienzo de la carrera.

"Yo creo que habrá cambio y algún toque en la salida, esa es mi predicción. Cuando en las sprints está todo más tranquilo, cogemos confianza. Hay que arriesgar, puede salir bien o mal, pero creo que mañana van a pasar más cosas", ha reconocido Alonso en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Las 6 de laSexta

  1. El PP llama a "tomar las calles" este domingo en una manifestación contra el Gobierno de Sánchez y "los corruptos"
  2. Ábalos dispara sin fuego: acusa a Armengol de despreciarle a él, al Congreso y al Supremo
  3. Una nueva manifestación llena las calles de Valencia para pedir a Mazón que dimita como diputado y declare ante la jueza de la DANA
  4. Trump advierte de que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad"
  5. La Policía Nacional investiga la muerte de dos adolescentes en Jaén
  6. Juan Carlos I, en la televisión francesa: "Tenía la impresión de ser como una pelota de ping-pong entre Franco y mi padre"