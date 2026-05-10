El bonito gesto de los jugadores del Real Madrid con Hansi Flick tras el Clásico ante el Barça

En un momento duro para los blancos, varios pesos pesados del vestuarios se acercaron al técnico alemán para dejar una imagen de mucho respeto al término del partido.

Ha sido un fin de semana duro para Hansi Flick. El entrenador del Barça perdió a su padre en la madrugada del domingo. Pese a un golpe anímico tan grande, Flick decidió estar en el banquillo en el Clásico que podía decidir La Liga.

Al término del partido con la celebración ya en marcha, al entrenador germano se le pudo ver visiblemente emocionado con la consecución del título liguero por parte de su equipo en un momento tan sensible para él.

Pesos pesados del vestuario del Madrid tuvieron un gran gesto con Flick. Jugadores como David Alaba o Thibaut Courtois se acercaron al alemán para expresarle el pésame en unos momentos tan complicados.