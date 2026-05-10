Histórico: ¡El Barça se proclama campeón de Liga en el Clásico ante el Real Madrid!

Los blaugrana superaron con claridad a los blancos y suman su segundo título liguero consecutivo. Courtois evitó una goleada mayor.

Ha sido un final de Liga soñado para el Barça y una auténtica pesadilla para el Real Madrid. Los blancos tenían la oportunidad de atrasar el alirón de los blaugrana en una oportunidad, para los de Flick, inmejorable de convertirse en campeones de Liga.

El fútbol fue muy contundente a la hora de dictar sentencia. Un Barça muy superior pasó por encima de un Real Madrid que solo se sostuvo con Thibaut Courtois para evitar lo que podría haber sido una goleada de mucha magnitud.

20 minutos arrolladores

Rashford estrenó el marcador con un disparo de falta espectacular. El inglés se liberó tras unos meses en el Barça algo complicados en los que se le ha cuestionado por su rendimiento. Fue precisamente el propio Rashford, junto a Fermín, Ferran y Olmo los que generaron el peligro en la portería blanca. No hay que olvidar que Lamine Yamal sigue lesionado y que Raphinha no fue de la partida inicial.

Entre Olmo y Ferran generaron el segundo y definitivo gol. Llegó en el minuto 18. El de Terrassa dejó una asistencia sensacional de tacón para que el ex del Valencia, en carrera, fusilara solo a Courtois.

Gonzalo tuvo la más clara del Madrid en la primera mitad. El canterano blanco se plantó solo delante de Joan García pero su remate se marchó desviado.

El Madrid, abrumado

La segunda mitad comenzó con un guion muy parecido a la primera. El Barça dominaba y el Madrid, casi sin alma, sufría de lo lindo para generar jugadas. Solo Brahim, el mejor de los blancos junto a Courtois, supuso una amenaza para la zaga blaugrana con buenas jugadas individuales.

Vinícius poco pudo hacer. El brasileño estuvo muy controlado en todo momento por Eric García y la única ocasión que tuvo la desbarató Joan García con una buena intervención.

En la segunda mitad, el Madrid reclamó un penalti sobre Bellingham tras un contacto con Eric García dentro del área. El inglés marcó un gol para recortar distancias pero fue anulado por fuera de juego.

Justo campeón con un líder increíble

Los últimos minutos fueron un absoluto trámite. De hecho, Hernández Hernández no dio ni un minuto de añadido en una segunda parte que tuvo varias interrupciones.

Todo para terminar certificando el segundo título de Liga consecutivo del Barça de Hansi Flick. El técnico germano, que perdió a su padre la madrugada de este mismo domingo, decidió estar en el banquillo y se le pudo ver realmente emocionado tras el partido.

El Barça, justo campeón, certifica un nuevo título liguero ante el eterno rival y evidenciando la superioridad futbolística que ha exhibido en España esta temporada.

Una pesadilla que nunca acaba

El Real Madrid firmó un encuentro realmente pobre. Los blancos se vieron abrumados por la presión del Barça desde el primer momento y, de no ser por Courtois, el resultado habría sido más humillante.

Todo en un encuentro en el que se volvieron a ver las carencias del cuadro blanco. No hay que olvidar que Kylian Mbappé y Fede Valverde no pudieron estar en la convocatoria por lesión.

Antes de comenzar la semana, nadie podía imaginar lo que podría haber pasado dentro del vestuario blanco. Lo sucedido fue demoledor y ceder el título ante el Barça es un final de temporada devastador a nivel anímico. Todo apunta a que, tras otro año sin títulos, la revolución en Chamartín será de dimensiones considerables para revertir una situación tremendamente preocupante.