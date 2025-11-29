"Un regalo divino": Así define Fernando Alonso su resultado en la sprint de Qatar

El piloto asturiano consigue sumar algunos puntos en la carrera sprint a pesar de asegurar que "las simulaciones nos daban el 8º equipo".

Fernando Alonso ha tenido un inicio de fin de semana bastante esperanzador. Tras la 4ª plaza obtenida en la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar, en la carrera no ha podido mantener el ritmo, aunque sí que ha logrado sumar algún punto interesante.

En la salida, el asturiano perdió la posición con los Red Bull. Sin mucho impedimento, ya que Alonso sabía que esa no era su guerra, Tsunoda y Verstappen pasaron en las primeras curvas. Tras ello, mantuvo al pelotón manteniendo a Antonelli detrás.

Parecía que podía lograrlo debido a las dificultades para adelantar en este trazado. Sin embargo, el Aston Martin le dio un coletazo en la salida de la última curva que le hizo poner casi todo el coche en la grava, provocando que Antonelli se aprovechara y adelantara al bicampeón.

"El coche se sentía igual tras pasar por la grava, pero no tenía nada de agarre. Giré como siempre 90º en esa curva. No teníamos ritmo y hubiésemos salido mejor o peor habríamos acabado 7º", señaló Fernando Alonso en el corralito tras la sprint.

Una 7ª plaza que se convierte en dos puntos más en su casillero: "Un regalo divino, no estamos para estar 7º y lo estamos gracias a una buena crono de ayer. No creo que sea nuestra posición real. Las simulaciones nos daban el 8º equipo".