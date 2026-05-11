La irrefutable reflexión de Josep Pedrerol tras el título del Barça: "Es el éxito de un equipo..."

El presentador dio comienzo a 'El Chiringuito' con unas palabras directas al barcelonismo felicitando el título liguero y señalando la importancia de Flick y de 'La Masía'.

"Es el éxito de Flick, es el éxito de 'La Masía', es el éxito de un equipo en mayúsculas. Felicitats Barça", aseguró Josep Pedrerol después de que el Barça se proclamara campeón de Liga en el Clásico.

El presentador de 'El Chiringuito' dio inicio al programa felicitando a los culés por la victoria y señalado la importancia en este proyecto de Hansi Flick, técnico blaugrana, y de 'La Masía'. Dos elementos que han permitido al Barça recuperarse de un crisis que parecía que le iba a mantener alejado de títulos mucho tiempo.

Pedrerol, en clave Real Madrid, fue muy contundente a la hora de valorar la actitud blanca en el Camp Nou: "Más que pedir perdón hay que correr un poquito más y comprometerse".

Josep también fue crítico con la 'storie' de Instagram publicada por Mbappé cuando el Real Madrid ya perdía por dos goles a cero. Todo en un Clásico inolvidable para el Barça y terrible en lo anímico para los blancos en una temporada sin títulos.