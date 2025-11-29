La curiosa radio de Alonso tras su gran clasificación en el GP de Qatar: "Esto ha sido divertido"

El asturiano llego incluso a liderar la 'qualy', aunque de manera momentánea. Terminó marcando el octavo mejor tiempo dejando evidentes señas de que vuelve a disfrutar pilotando el Aston Martin.

Fernando Alonso tiene entre ceja y ceja 2026, eso es evidente. Sin embargo, el asturiano también quiere terminar 2025 dejando buenas sensaciones en un año que ha tenido aspectos más negativos que positivos. Fernando ha comenzado el GP de Qatar pilotando de manera muy sólida.

Cuarto en la clasificación para la carrera al 'sprint' y octavo en la 'qualy' de la carrera. En ambas sesiones, Alonso ha conseguido meter el Aston Martin, uno de los peores coches de la parrilla en cuanto a ritmo, en la 'Q3'. Una nueva hazaña que demuestra la capacidad de exprimir hasta la última gota de velocidad del monoplaza.

En la 'qualy' del GP de Qatar, Fernando ha mostrado síntomas de incluso estar divirtiéndose. El asturiano ha comenzado la sesión a un ritmo muy alto colocándose primero durante algunos minutos de la 'Q1'. No ha podido mantener el liderato pero sí ha dejado un mensaje por radio muy llamativo.

"Esta vuelta ha sido divertida", exclamaba Alonso a su ingeniero. Una radio muy llamativa teniendo en cuenta lo complicadas e intensas que suelen ser estas situaciones para Fernando. El asturiano se ha sentido cómodo sobre el Aston y no ha dudado en mostrar una satisfacción salir desde la octava posición en el circuito de Lusail.