Tremendo 'palo' de Norris a Verstappen: "Solo sabe decir tonterías"

El británico ha respondido duramente al de Red Bull después de que este asegurara que ya habría ganado el Mundial si pilotara el McLaren.

Max Verstappen y Lando Norris han llevado su pelea por el Mundial a otro nivel. En los micrófonos de habían respetado hasta ahora, pero Lando ha terminado por caer en las provocaciones de Max. El neerlandés aseguró al comienzo del Gran Premio de Qatar que, si pilotara un McLaren ya habría ganado el título.

Unas palabras que para nada han sentado bien al líder del Mundial. Norris no ha dudado en responder de manera contundente: "Esa es la forma de actuar de Red Bull, esa naturaleza agresiva, diciendo tonterías la mayor parte del tiempo".

"Así que depende de si quieres escucharlo y hablar de ello, lo que nosotros hacemos como equipo es mantener la cabeza baja y la concentración. Quizá lo hubiera hecho, sí, pero hasta ahora no lo ha conseguido y sigue intentándolo", afirma Lando.

El británico ha querido insistir en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Max ha conseguido una cantidad increíble de mundiales, más de lo que cualquiera suele soñar con lograr, así que Max suele tener una buena idea de muchas cosas, pero también hay muchas cosas de las que no tiene mucha idea".

Más allá de lo que ocurra en rueda de prensa, lo importante es lo que suceda en el asfalto. Norris ha aumentado su distancia en la clasificación con Verstappen en una 'sprint' que ha ganado Oscar Piastri, el tercer candidato al título. El Mundial, más al 'rojo vivo' que nunca.