Polémica en el Clásico: ¿Fue penalti de Eric García sobre Bellingham?

Al inglés se le escapó un control dentro del área y acto seguido cayó desplomado. Algo que hizo que saltaran las alarmas en el Camp Nou tras un contacto del codo de Eric con la cara del centrocampista blanco.

Fue una de las jugadas más polémicas del Clásico. Jude Bellingham se desmarcó buscando la espalda de la defensa del Barça. Trent le vio y buscó en largo al inglés. Este no pudo controlar e instantes cayó al suelo.

La jugada asustó en primera instancia. De hecho, tanto Cubarsí como Gerard Martín pidieron la entrada de las asistencias de manera inmediata para poder socorrer al centrocampista del Real Madrid. Bellingham pudo levantarse minutos después con una herida en el labio que mostraba signos de haber sangrado.

Todo fue fruto de un contacto del codo de Eric García con la cara del ex del Borussia Dortmund, que reclamó penalti en una de las jugadas más polémicas del Clásico que decide La Liga.