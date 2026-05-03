Fernando Alonso señala en qué carrera mejorará el Aston Martin: "No tiene sentido..."

El asturiano no está logrando encontrar la fiabilidad con Aston Martin este 2026, ante ello, el bicampeón mundial habría dado la fecha en la que espera que las cosas comiencen a mejorar para los de Silverstone.

Las cosas no mejoran para Fernando Alonso y Aston Martin. El asturiano finalizó 18º la clasificación del Gran Premio de Miami y en Silverstone no se atisba ningún indicio de mejora a corto plazo. Así lo ha confirmado el propio Fernando tras la prueba del sábado.

"No tiene sentido traer dos, tres o cuatro décimas al circuito porque no lo vamos a transformar en buenos resultados, nos falta un segundo con respecto al coche de delante. Necesitas una estrategia con el techo de gasto y este era el plan desde el principio", explicaba el bicampeón mundial.

Tras ello ponía fecha a la cita en la que la escudería británica espera comenzar a ver mejoras en sus prestaciones: "Después del verano. Espero que después del verano, pero no antes de la carrera 14".

Un desolador pronóstico para el español, que atraviesa una de las temporadas más decepcionantes en sus dos décadas en la Fórmula 1. Una falta de resultados que provendría de la incapacidad de Silverstone para "entender y resolver uno a uno los problemas" que acusa el AMR26, aunque algunos sí se habrían resulto: "Es difícil ganar confianza. Es un alivio ver que la reducción de vibraciones esperada en Sakura se confirma en la pista. Somos competidores y vemos que la situación sigue igual en los grandes premios y seguirá así en los próximos meses".

"Será un ejercicio de mantener la calma", añadía Fernando. Y posteriormente, en declaraciones a 'AS', explicó la gran distancia que aún mantienen con sus rivales, aunque con algunos matices positivos: "El 17º está un segundo delante así que seguimos bastante lejos. La fiabilidad y las vibraciones han mejorado mucho y eso es lo más positivo del fin de semana. Hemos resuelto esa tarea porque el coche se comporta normal ahora".

Y finalmente, Alonso cerró con una previsión agridulce para la carrera del domingo: "No habrá problemas ni preocupaciones para terminar la carrera, pero en cuanto a ritmo no hemos traído piezas así que probablemente hemos caído un poco más atrás".