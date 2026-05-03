La luz al final del túnel: así son las primeras mejoras de Aston Martin

Honda consigue poner fin al quebradero de cabeza de las vibraciones y consigue mejorar la fiabilidad de su motor tras el parón de un mes.

Por primera vez en 2026, Aston Martin puede dar una buena noticia, por mínima que sea. La escudería de Silverstone comenzó la temporada de la peor manera posible. Con cambio de reglamento incluido y el cerebro de Newey en sus filas, se esperaba que Aston Martin pudiera incluso competir por las primeras posiciones.

Nada más lejos de la realidad, ni el coche ni mucho menos el motor Honda han acompañado estas expectativas. Comenzaron el año siendo el último coche, a casi 5 segundos del primero y con una fiabilidad nefasta. Y no es que la situación haya cambiado mucho...

Aston Martin sigue en las últimas posiciones con Cadillac. La buena noticia es que, esta vez parece que sí, los japones han conseguido eliminar las vibraciones que atormentaban a los pilotos tras este mes de parón.

Además, a la espera de lo que ocurra en la carrera de Miami, parece que la fiabilidad también ha aumentado. Esta mejora de fiabilidad puede haber desbloqueado un poco de rendimiento, algo que puede permitir a Aston Martin estar ya por delante de los Cadillacs de manera continua y también más cerca del resto de equipos de la zona baja.

No es un paso adelante en rendimiento, pero sí en fiabilidad. Este es el primer paso para poder seguir construyendo este proyecto. Se espera que a partir de ahora los de Silverstone puedan seguir encontrando más potencial al coche, aunque al tener una desventaja respecto al resto tan grande, no tiene sentido traer pequeñas mejoras puesto que apenas van a tener notoriedad.

Fernando Alonso ya comentó que el objetivo es poder dar el salto a partir de la segunda mitad de campeonato. Veremos si para final de año Aston Martin puede estar compitiendo por entrar en la Q3 y puntuar para encarar el 2027 con otra cara.