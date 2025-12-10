La confesión de Esnáider a Pedrerol en 'El Cafelito': "Guardiola tiene ganas de irse a casa"

El exdelantero le desveló al presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' la sensación que tuvo tras hablar con el entrenador del Manchester City.

"Es un ciclo que hay que terminarlo"

En el adelanto del penúltimo episodio de 'El Cafelito' de 2025, en el que Josep Pedrerol recibe a Juan Eduardo Esnáider, el exdelantero desvela los planes que tiene Pep Guardiola.

El técnico catalán, que en noviembre de 2024 renovó su contrato con el Manchester City hasta 2027, podría dejarlo al término de la presente temporada.

"Estuve en Mánchester hace poquito. Con su cuerpo técnico viendo al City. A Pep lo vi con ganas de irse a su casa. Con ganas de terminar bien el año, pero de irse a casa", explicó el exdelantero.

Pedrerol le preguntó al exjugador de Real Madrid, Real Zaragoza, Atlético de Madrid, Espanyol y Real Murcia si tenía "ganas de dejarlo", y este fue contundente.

"No sé si es lo que piensa Guardiola, pero lo que vi es como que es un ciclo que hay que terminarlo", señaló.