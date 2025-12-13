La llamativa reflexión de un mítico expiloto de Fórmula 1 sobre Alonso: "Tiene 25 años"

Romain Grosjean, expiloto, se deshace en elogios hacia el asturiano y valora que se haya mantenido durante tantos años en la élite del automovilismo.

Fernando Alonso sigue generando opiniones muy llamativas en el mundo de la Fórmula 1. El piloto asturiano, a sus 44 años, es uno de los grandes estandartes del 'Gran Circo'. Uno de sus rivales en pista durante muchas temporadas ha sido Romain Grosjean.

El francés, que fue el protagonista de aquel salvaje accidente que incendió su monoplaza, ha querido valorar la capacidad de trabajo que tiene Alonso y la resistencia que tiene al paso al tiempo. Cabe recordar que Fernando encadena más de dos décadas al máximo nivel.

Grosjean es consciente del mérito que tiene mantenerse tanto en la élite. El expiloto galo bromea incluso con la edad de Alonso: "Fernando Alonso tiene 25 años. Nunca envejece. Sigue teniendo la misma pasión que cuando ganó su primer Munidal en 2005. Es un piloto muy inteligente en la forma de organizar su agenda".

"Todo lo tiene organizado a principio de año. Cuando el coche es bueno, sabes que puedes contar con Fernando", ha reconocido Romain en unas declaraciones recogidas por el medio 'Sport.de'.

Alonso ha terminado la temporadas dejando buenas sensaciones en cuanto al pilotaje. Su increíble nivel en Abu Dhabi le valió para cosechar un gran sexto puesto. Sin embargo, el asturiano espera aspirar a objetivos más grandes en 2026.