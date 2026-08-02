"Sólo tenían que haber hecho su trabajo hace siete años": 'dardo' de Wolff a Ferrari por Antonelli

El directivo alemán no se ha mordido la lengua a la hora de sacar pecho por la apuesta que supuso montar en el coche a Kimi a pesar de su juventud. Ahora que Kimi es líder, atrae la atención del equipo italiano.

Kimi Antonelli está siendo sin duda la gran sensación de la Fórmula 1 esta temporada 2026. El joven piloto de tan solo 19 años es líder del campeonato y las cosas pintan muy favorablemente tanto para él como para su compañero, George Russell, que cuentan con un Mercedes muy dominante.

Eso sí, Ferrari les sigue de cerca, Lewis Hamilton es segundo y en Maranello están trabajando a fondo para pelear por el campeonato. Sin embargo, ambos equipos mantienen también otra disputa en lo contractual, después de los rumores que afirman un gran interés del equipo de Fred Vasseur por el piloto italiano. Sobre ello se ha pronunciado Toto Wolff respondiendo con un mensaje directo a toda la atención que Kimi está atrayendo en 'la Scuderia'.

"Somos conscientes pero Kimi es piloto de Mercedes desde los once años. Ferrari sólo tenía que haber hecho su trabajo hace seis o siete años en lugar de darse cuenta de que hay un buen italiano", sentenciaba el director ejecutivo de Brackley. A lo que añadió: "Por supuesto que harán todo lo posible por tener un piloto italiano".

Luego aprovechó para recordar las "nueve carreras seguidas sin puntuar el año pasado" de Antonelli, cuando Wolff se sintió "criticado por fichar un piloto sin experiencia: "Siempre hemos creído en él pero nunca se tiene la garantía de que vaya a salir bien. Decían que habíamos cometido un error. No esperábamos que fuera tan fuerte esta temporada, pero el talento ya lo habíamos visto antes".

Una apuesta que no podía haber salido mejor para el alemán, que también habló del más inmediato perseguidor de Antonelli en la clasificación, a quién conoce muy bien.

"(Hamilton y yo) Hemos trabajado juntos durante más de 12 años. Ambos tenemos un carácter fuerte y la relación se ha vuelto amistosa con el paso de los años. El vínculo sigue siendo fuerte", explicaba Wolff para 'RTBF'.

Y finalmente cerró con una llamativa conclusión en la que podría estar haciendo un guiño a los rumores que vinculan a Max Verstappen con Mercedes para el año que viene: "A veces me encuentro con mis antiguos pilotos en el avión, pero también con los actuales... y con los futuros".

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