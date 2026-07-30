La advertencia del jefe de Mercedes a Russell y Antonelli: "Eso nunca volverá a sucederme"

Toto Wolff ha asegurado que no permitirá que vuelva a suceder una guerra interna similar a la Hamilton y Rosberg en 2014 y 2016, ante las disputas entre sus pilotos.

Los fantasmas del pasado acechan a Toto Wolff y Mercedes. La escudería alemana está viviendo una guerra interna entre sus pilotos debido a una posible desigualdad entre los coches de George Russell y Kimi Antonelli. Desde el comienzo de temporada, el italiano ha arrasado en cada carrera, mientras que el británico ha tenido bastantes dificultades.

Ante tal situación, durante algunos Grandes Premios, ambos corredores han tenido momentos tensos en pista que han desatado el enfado de su jefe. "No lo permitiré. Eso nunca volverá a sucederme. Eso no volverá a sucederle al equipo", declaró Wolff durante el GP de Hungría, al ser preguntado sobre si se podría dar una disputa similar a la de Lewis Hamilton y Nico Rosberg en 2014 y 2016.

El jefe de los teutones quiso zanjar el tema de forma clara, asegurando que si volvía a presenciar una situación similar, sancionaría a uno de los pilotos. "Así de simple. Si vuelve a hacerlo, simplemente sacaré al piloto", añadió Wolff, en declaraciones recogidas por 'RacingNews356'.

Por último, el directivo dedicó unas palabras a Russell y la complicada situación que está atravesando este año. "George iba en cabeza en Montreal, y luego no terminó la carrera. Así que podría haber sido otra victoria para él, y sin duda le habría puesto en mejor estado de ánimo para las próximas carreras. Obviamente, la presión ha aumentado sobre él porque ha llegado como el claro favorito", sentenció el austriaco.

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