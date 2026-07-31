Así está el circuito de 'MadRing' a poco más de un mes de que llegue la Fórmula 1

El circuito ultima la construcción los elementos como gradas o palcos cuando quedan poco más de treinta días para que la máxima competición del automovilismo aterrice en la capital.

El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se celebrará a mediados de septiembre. El 'Gran Circo' llegará a un trazado completamente nuevo a estrenar por las escudería y pilotos después de un último año de mucho trabajo para conseguir tenerlo listo.

'Jugones', a poco más de un mes de que se dispute el Gran Premio, se ha adentrado en el trazado para averiguar el estado del recinto. Ya solo quedan algunas gradas y palcos por terminar de construirse. Serán alrededor de 120.000 personas las que albergará este acontecimiento.

También se espera que genere un impacto económico próximo a los 500 millones de euros además de generar más de 8.000 puestos de trabajo. Queda un poco más de un mes para que la máxima competición automovilísitca del mundo aterrice en la capital de España.

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