Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

El combustible, por las nubes

"Es desorbitado": España, ante el segundo peor verano de su historia por la subida del precio de la gasolina

¿En qué te afecta? La subida de los carburantes ha sido más que notoria en las últimas semanas con cantidades que alcanzan los 1,90 euros de media por litro. En comparación con 2025 es un 20% más caro.

Precio de media de la gasolina y el diésel
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Agosto ya está aquí. Con él, como en julio y en parte de junio, vacaciones. Más vacaciones para algunos, las primeras vacaciones para otros. Y, de nuevo, toca hacer los preparativos. Toca hacer las maletas. Toca cargar el coche... y pasar por la gasolinera. Pasar por un lugar en el que los precios del combustible están tan disparados que este 2026 es, en ese sentido, el segundo peor de la historia en España.

Porque, como dicen los que pasan por caja y ven la factura de llenar sus vehículos, "está muy caro". Es, afirman, "desorbitado". Y sí, algo de razón tienen, porque si se compara con los precios de 2025 en esta ocasión el diésel, por ejemplo, está un 20% más caro.

Además ha sido todo de golpe. En una subida que dicen ha sido repentina con respecto a lo visto hace apenas unos días. "Estuve aquí hace 15 o 20 días y estaba a 1,40", cuentan.

Ahora ya no está a 1,40. Ahora, una vez llegado agosto, el precio medio de litro de gasolina es de 1,80 euros; el del diésel, 1,90.

Sin embargo, después de un año trabajando, las vacaciones no se negocian. No faltan las ganas de coger el coche y poner rumbo a uno de esos destinos costeros tan apetecibles en estas fechas. De llegar a la playa, aunque sea con una subida que hace que toque apretarse el cinturón.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Europa está pero a medias: los ministros de Interior de la UE se reunirán para tratar la crisis tras las cartas cruzadas de Sánchez y 25 países
  2. Cinco dormitorios con baño y una terraza exclusiva: laSexta accede a las imágenes del 'ático secreto' de Ayuso
  3. La Comunidad de Madrid tendrá que devolver 38 millones de euros destinados a la prevención de incendios que se desviaron a otros cometidos
  4. Alta tensión en Oriente Medio: las embajadas de EEUU piden huir a sus ciudadanos ante una posible "escalada imprevista"
  5. Una cesta más cara en verano: el ticket de la compra se dispara un 6% con la llegada de las vacaciones
  6. Mueren 13 turistas, entre ellos dos españoles, en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca