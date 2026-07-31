¿Carlos Sainz y George Russell juntos en 2028?: atención a la apuesta de un exjefe de F1

Guenther Steiner, exjefe de Haas, ha desvelado la posibilidad de que el británico se desvincule de Mercedes en 2027 para recalar en Audi junto al español, ya que ambos están descontentos actualmente.

"Hay mucho interés por parte de los pilotos"

El mercado de fichajes de la Fórmula 1 apenas está teniendo movimiento este año. La renovación de algunos pilotos como Charles Leclerc y los contratos multianuales que ostentan algunos están haciendo imposible que haya salidas y llegadas en cada escudería.

Sin embargo, esta situación deja un escenario interesante de cara a 2028. La situación actual y el descontento general de los pilotos con el nuevo reglamento están provocando roces entre ellos mismos y sus equipos, por lo que no se descartan movimientos durante el verano de 2027.

Los nombres más reiterados en el paddock son los de Fernando Alonso, debido a su posible retirada, Carlos Sainz, Max Verstappen y George Russell. El culebrón que rodea a estos dos últimos no cesa, y un exjefe de F1 ha señalado el posible escenario que podría sucederse si ambos cambian de equipo.

En concreto, Guenther Steiner, exjefe de Haas, prevé que para 2028 el tetracampeón del mundo fiche por Mercedes y Russell se vea obligado a buscarse un nuevo destino, debido al interés de Toto Wolff en fichar junto a Verstappen y Kimi Antonelli.

De esta forma, con el británico fuera de la ecuación para los alemanes, este tan solo contaría con una opción que barajan diversos pilotos: fichar por Audi. "Hay mucho interés por parte de los pilotos en fichar por Audi para 2028", asegura Steiner.

Además, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', el exjefe apunta a que para 2028 podría haber varios huecos en la escudería norteamericana, donde también podría recalcar Carlos Sainz, con quien mantiene conversaciones y no termina de estar satisfecho en Williams.

"Es un lugar bastante interesante, porque están progresando bien. Todo parece ir según lo previsto. Creo que habría bastantes candidatos. Carlos Sainz, sin duda. Creo que George también está buscando otras opciones ahora, sabiendo que está con Kimi", ha concluido Steiner.

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