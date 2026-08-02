"Es una tragedia humanitaria, qué lástima": se estima que el número de muertos en la crisis de Ceuta podría superar el centenar

Los detalles Delegación de Gobierno ha cifrado en 72 los cadáveres encontrados en territorio ceutí; el resto, han perdido la vida en Marruecos. El número puede aumentar con el paso de las horas.

La crisis migratoria en Ceuta ha revelado su cara más amarga, con miles de personas arriesgando sus vidas en el mar en busca de un futuro mejor. Hasta ahora, se han contabilizado 90 cadáveres, 72 de ellos en territorio español, mientras que medios marroquíes estiman más víctimas en Castillejos. La cifra podría superar el centenar, ya que muchas familias buscan a sus seres queridos desaparecidos. La tragedia humanitaria se intensifica con migrantes nadando kilómetros entre corrientes, llegando heridos a una Ceuta desbordada. La Guardia Civil trabaja para identificar los cuerpos y darles una identidad más allá de ser cifras anónimas.

Es la cara más amarga de la crisis migratoria de Ceuta. De un drama humanitario que hace que miles y miles de personas se tiren al mar persiguiendo sus sueños. Que hace que se jueguen su propia vida con la esperanza de que lo que está delante sea mejor que lo que queda detrás. Hay quien lo logra, pero también hay quien no. También hay quien se queda en el agua. Quien muere buscando su sueño.

Son 90 los cadáveres que ha dejado, de momento, la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Delegación de Gobierno ha confirmado que en territorio español hay 72 víctimas; las otras, ante el silencio oficial de Marruecos, son las que estiman diversos medios de comunicación marroquíes que ha habido en Castillejos.

Sin embargo, la cifra puede ser mucho mayor. Porque se estima que supere el centenar. Porque a los ahogados en el agua hay que sumar esas denuncias que no paran de aumentar desde Marruecos. De familias buscando a sus seres queridos. De gente que no sabe dónde están sus hijos e hijas. Sus hermanos y hermanas. Que no saben si uno de esos cadáveres que se puedan recuperar será de quien llevan tanto tiempo buscando.

"Es una tragedia humanitaria. Qué lástima... se mueren en el mar", dice una ciudadana marroquí sobre lo que ha sucedido en Ceuta.

Se tiran al agua con la ropa puesta. Nadando como pueden los kilómetros que separan un lugar de otro. Entre corrientes. Golpeándose con las rocas y llegando, si llegan, heridos. Con lesiones. Con sus sueños como meta en una ciudad, Ceuta, desbordada y sin espacio suficiente a pesar de todo lo que se está habilitando.

Porque no hay neveras suficientes para los cadáveres. Porque la Guardia Civil trata de identificar como puede todos los cuerpos que se amontonan del drama humanitario de Ceuta.

Así podrían ser algo más que un número de cuatro cifras. Así podrán ser lo que son, personas con nombres y apellidos que, desgraciadamente, están o estarán en una de las tumbas del cementerio musulmán de Ceuta.

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