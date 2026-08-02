El 'consejo' de Ferrer a Alcaraz para no recaer de su lesión: "Que no deje secuelas..."

El alicantino ya ha analizado en varias ocasiones la complicada dolencia que lleva sufriendo meses Carlitos e insiste en que hay que tener paciencia con su regreso.

Carlos Alcaraz está viendo la luz al final del túnel. Almenos esa es la sensación que da después de que el murciano haya podido volver a coger una raqueta después de muchos meses alejado de las pistas. Todo por una complicada lesión en su muñeca derecha que sufrió durante el Conde de Godó.

Durante este tiempo de recuperación, varios tenistas veteranos han analizado esta lesión, muy común entre los profesionales. El mensaje hacia Carlos ha sido de paciencia a la hora de poder curarse al 100%.

David Ferrer, icono del tenis y capitán de la selección española, ha actualizado el estado de Alcaraz y cómo debe afrontar el de El Palmar su vuelta a las pistas para evitar recaer: "Esta semana está siendo muy positiva y la evolución es buena. No tardaremos mucho en verle volver. Necesita ritmo de partido. Al principio le costará más y entra dentro de la lógica, pero con este tipo de jugadores nunca sabes".

Ferrer, en declaraciones para la 'Cadena Ser' ha comparado la capacidad de Carlos de recuperación con la de Nadal: "Es un jugador de la talla de Rafa y no descarto que pueda hacer cosas sorprendentes. Lo importante es que la lesión no deje secuelas. Una vez pueda competir al máximo nivel, será cuestión de tiempo que vuelva a pelear por ganar Grand Slams".

No se sabe de manera exacta cuándo volverá Alcaraz a competir pero su regreso no parece estar lejos. El Masters 1.000 de Cincinatti, que comienza en una semana, podría darse la vuelta del murciano a las pistas más de cuatro meses después.

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